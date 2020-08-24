1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBB'den bankalara sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için kolaylık tavsiyesi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Giresun'da meydana gelen sel felakenin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelere tavsiyede bulundu.
 24 Ağustos 2020 14:10
Yazdır
TBB'den bankalara sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için kolaylık tavsiyesi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Giresun'da meydana gelen sel felakenin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelere tavsiyede bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Giresun ilimizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bölgemize ve ülkemize geçmiş olsun.

Birliğimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Ağustos 2020 tarihli toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşülmüş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda Üyelerimize tavsiyede bulunulmasına; mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beyaz eşya iç satışları Temmuz'da yüzde 58 arttı
24 Ağustos 2020 08:25		 Dünyaca ünlü marka Türkiye'ye geliyor
24 Ağustos 2020 08:22
İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem
22 Ağustos 2020 09:40		 Online eğitim ihtimali teknoloji ürünlerine rağbeti arttırdı
22 Ağustos 2020 07:59
Bu hastanede hastalar 'online' muayene ediliyor
21 Ağustos 2020 19:41		 Bu pazarda satıcılar da üreticiler de kadın
21 Ağustos 2020 16:11
TİGEM bu yıl 110 tay daha satmaya hazırlanıyor
21 Ağustos 2020 11:09		 En fazla maskeyi Almanya'ya sattık
21 Ağustos 2020 08:22
Ekonomi için Osmanlı'da da kullanılan 'esham' modeli önerisi
21 Ağustos 2020 07:20		 Bilet bedelinden kesinti yapılamayacak
21 Ağustos 2020 06:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:58 - Kastamonu'da iki kişi daha virüsten hayatını kaybetti15:56 - Kabine toplandı... Gündem doğal gaz ve sel felaketi15:50 - Tarihi keşif sonrası doğal gaz faturalarına çifte indirim gelecek15:46 - DSÖ: Virüs aşısında tünelin sonunda ışık göründü15:38 - 'Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı' sahibinden satılık daire15:36 - Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
15:26 - Kahraman bekçi intiharı böyle engelledi15:18 - Virüs tedavisi tamamlanan belediye başkanı görevine başladı15:15 - Bir üniversite daha eğitime nasıl başlayacağına karar verdi15:13 - Çakarlı şehir eşkiyası tutuklama için mahkemede15:11 - Sözleşmeli personel kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?15:02 - Selden çöken yolu göremeyince dereye uçtular: 1 ölü, 1 yaralı
14:58 - İki ilde yeni yerleşim yerleri karantinaya alındı14:54 - Komisyon, cinsel saldırı suçlaması olan vekil için kararını verdi14:49 - Borsa İstanbul: Düğünde oynanır, borsada oynanmaz14:48 - Vali açıkladı: Virüs hastalarından 15'i entübe, 4'ü yoğun bakımda14:44 - Erkan Akkuş'un soruşturmasında detaylar ortaya çıktı
14:36 - Yurtiçi Kargo'dan 'adres bilgilerini paylaşma' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin 18 Eylül'e kadar okulda neler yapacağı belli oldu
Fox Tv doğruladı: Fatih Portakal istifa etti
Bu konutlar yüzde 50 daha ucuza satışa çıkıyor
Danıştay'dan kurumlar arası geçişlere ilişkin ezber bozan karar
Çin'de vaka sayısı sıfırlandı, maske zorunluluğu kalktı
Rektör eşi olması şart değil! Bu ilanlar da adayları tarif ediyor
Koronavirüs hastasından doktora şiddet: Bana bakmak zorundasın!
Üç bakana bravo
Belediye Başkanı eşini 'Onursal Koordinatör' ilan etti
Bakan Selçuk'tan 60 yaş üzeri öğretmenlere kolaylık açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazar durgunluğu 1
corona virüs cezalarının silineceği kanısı 1
koronavirüste 2.dalga ihtimali 2
şanlıurfa 1
Fatih Portakal 1
demet akalın 2
masterchef 3
balkon sefası 1
bana bulaşmaz demeyin 2
ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim 2
SON İLANLAR
Gaziosmapaşa Üniversitesi 20 İşçi Alacak
DSİ İşçi Alım İlanı
Bağlama Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 13 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli 8 personel alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam