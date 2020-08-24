Kiralık ev çok kiralayan yok
|24 Ağustos 2020 14:18
|Yazdır
Korona virüs (Covid-19) sebebiyle yaşanan pandemi sürecinde işleri hayli azalan emlakçılar öğrencilerin geleceği ekim ayını bekliyor.
Tüm dünyayı etkileyen korona virüs, Eskişehir'de bulunan emlakçıları da yakından etkiledi. Öğrenci kenti olan Eskişehir'de emlak piyasası hareketli şekilde devam ederken, korona sonrasında işler tamamen düştü. Öğrencilerin yanı sıra Suriye ve Irak'tan gelen kişilerin ülkelerine dönmesiyle de Eskişehir'de bir çok ev boşalırken, kiralayacak vatandaş da bulunmuyor.
"Eskiden ev bulmazdık, şimdi müşteri bulamıyoruz"
Eskisehir'de uzun yıllardır emlakçılık yapan Necati Ayrım, pandemi sebebiyle işlerin çok etkilendiğini söyledi. Yurt dışından gelen vatandaşların da artık ülkelerine döndüğünü ifade eden Ayrım, "Korona virüs sebebiyle her sektör olduğu gibi biz de çok etkilendik. Biliyorsunuz Eskişehir bir öğrenci kenti. Bizde öğrenci arkadaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olarak evlerimizi kiralıyorduk. Fakat virüs sebebiyle bütün öğrenciler memleketlerine döndü. Bizim de kiralık evlerimiz bu sebeple elimizde kaldı. Ekim ayında öğrencilerin geleceğini söylüyorlar ama o da belli değil. Öğrencilerin yanı sıra Suriye ve Irak'tan gelen bir çok vatandaşa da ev veriyorduk. Şimdi onlar da kalmadı. Çoğu memleketlerine döndü. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnşallah bir an önce bu dönem sonra erer ve önce sağlığımıza sonra da eski iş potansiyelimize kavuşuruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kastamonu'da iki kişi daha virüsten hayatını kaybetti
24 Ağustos 2020 15:58
|'Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı' sahibinden satılık daire
24 Ağustos 2020 15:38
|Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
24 Ağustos 2020 15:36
|Virüs tedavisi tamamlanan belediye başkanı görevine başladı
24 Ağustos 2020 15:18
|Vali açıkladı: Virüs hastalarından 15'i entübe, 4'ü yoğun bakımda
24 Ağustos 2020 14:48
|Çamaşır yıkarken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
24 Ağustos 2020 14:06
|Koltuktan bunu yaptı... Amacı valeye park ettirmek
24 Ağustos 2020 13:55
|Giresun'da 2'si jandarma 9 kişi aranıyor
24 Ağustos 2020 12:19
|Maske takmayanların önüne sedye ile çıktılar
24 Ağustos 2020 12:10
|Bu ilde üç düğünde 42 kişi koronavirüse yakalandı
24 Ağustos 2020 11:53