Öğretmenlerin mazeret tayin tercih süresi uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazeret tayin tercih başvuru süresini uzattı.
|24 Ağustos 2020 14:29
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazeret tayin tercih başvuru süresini uzattı.
2020 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvurusu Süre Uzatımı
2020 Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Dönemi öğretmenlerin eğitim kurumu tercih başvuruları (İkinci Aşama) 24.08.2020 Pazartesi saat 17.00'ye kadar uzatılmış olup başvuruların eğitim kurumu müdürlüklerince aynı gün saat 18.00'e kadar onaylanması gerekmektedir.
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