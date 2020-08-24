1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurtiçi Kargo'dan 'adres bilgilerini paylaşma' açıklaması

Kadıköy'de, maske takmadığı gerekçesiyle polislerin müdahale ettiği kadının adresini kargo sisteminden bulup linç çağrısında bulunan kargo şirketi personeli ile ilgili, şirket yetkililerinden basın açıklaması geldi.
 24 Ağustos 2020 14:36
Yazdır
Yurtiçi Kargo'dan 'adres bilgilerini paylaşma' açıklaması

Yurtiçi Kargo yetkilileri, sosyal medya üzerinden 22.08.2020 tarihinde Rana Batı isimli şahsı, adres bilgilerini ifşa etmekle tehdit eden personeli ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimiz üzerinden cumartesi günü "Rana Batı" ismini sorgulayan şahıs tespit edilmiş ve ilgili kişinin iş akdi feshedilmiştir. Şahsın, ilgili sorgulama ekranında Rana Batı'ya ait hiçbir dataya ulaşamadığı, Rana Batı isminde sahte bir profil oluşturduğu tespit edilmiştir. İlgili personel, bu yöntemle dataya ulaşmış gibi bir algı yarattığını da beyan etmiştir.

İş akdinin feshedilmesi dışında, kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacak olup gelişmeler şirketimiz tarafından yakından takip edilecektir/edilmektedir.

Yurtiçi Kargo'da tüm bilgileriniz güvendedir ve bu tarz ihlallere hiçbir zaman göz yumulmamış ve bundan sonra da asla göz yumulmayacaktır. Yurtiçi Kargo TS EN ISO 22301, TS EN ISO 27001 ve TS EN ISO 20000 belgeleri ile bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini garanti altına alan bu üç sertifikaya sahip ilk ve tek kargo şirketidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarihi keşif sonrası doğal gaz faturalarına çifte indirim gelecek
24 Ağustos 2020 15:50		 Aksaray Belediyesinden rap şarkılı 'maske takma' çağrısı
24 Ağustos 2020 13:30
Köpek sahiplenmeyi düşünenlere yardımcı olacak tavsiyeler
24 Ağustos 2020 13:28		 '10 dakika oksijene servetimi verirdim'
24 Ağustos 2020 12:28
Fox Tv doğruladı: Fatih Portakal istifa etti
24 Ağustos 2020 11:54		 'Bin lisanslı sporcudan, 100 bin lisanslı sporcuya ulaştık'
24 Ağustos 2020 11:42
'Lahmacun-ayranın 150 liraya satıldığı' ünlü mekanda mesafe kavgası!
24 Ağustos 2020 11:21		 Toplu ulaşımda koronaya karşı kademelendirilmiş mesai önerisi
24 Ağustos 2020 10:59
Bakan Mehmet Nuri Ersoy: 15 milyon turist sayısını yakalarız
24 Ağustos 2020 10:56		 RTÜK'ten Netflix açıklaması
24 Ağustos 2020 10:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:58 - Kastamonu'da iki kişi daha virüsten hayatını kaybetti15:56 - Kabine toplandı... Gündem doğal gaz ve sel felaketi15:50 - Tarihi keşif sonrası doğal gaz faturalarına çifte indirim gelecek15:46 - DSÖ: Virüs aşısında tünelin sonunda ışık göründü15:38 - 'Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı' sahibinden satılık daire15:36 - Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
15:26 - Kahraman bekçi intiharı böyle engelledi15:18 - Virüs tedavisi tamamlanan belediye başkanı görevine başladı15:15 - Bir üniversite daha eğitime nasıl başlayacağına karar verdi15:13 - Çakarlı şehir eşkiyası tutuklama için mahkemede15:11 - Sözleşmeli personel kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?15:02 - Selden çöken yolu göremeyince dereye uçtular: 1 ölü, 1 yaralı
14:58 - İki ilde yeni yerleşim yerleri karantinaya alındı14:54 - Komisyon, cinsel saldırı suçlaması olan vekil için kararını verdi14:49 - Borsa İstanbul: Düğünde oynanır, borsada oynanmaz14:48 - Vali açıkladı: Virüs hastalarından 15'i entübe, 4'ü yoğun bakımda14:44 - Erkan Akkuş'un soruşturmasında detaylar ortaya çıktı
14:36 - Yurtiçi Kargo'dan 'adres bilgilerini paylaşma' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin 18 Eylül'e kadar okulda neler yapacağı belli oldu
Fox Tv doğruladı: Fatih Portakal istifa etti
Bu konutlar yüzde 50 daha ucuza satışa çıkıyor
Danıştay'dan kurumlar arası geçişlere ilişkin ezber bozan karar
Çin'de vaka sayısı sıfırlandı, maske zorunluluğu kalktı
Rektör eşi olması şart değil! Bu ilanlar da adayları tarif ediyor
Koronavirüs hastasından doktora şiddet: Bana bakmak zorundasın!
Üç bakana bravo
Belediye Başkanı eşini 'Onursal Koordinatör' ilan etti
Bakan Selçuk'tan 60 yaş üzeri öğretmenlere kolaylık açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fatih Portakal 1
ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim 2
maske takmanın korona virüsünden korumaması 1
pazar durgunluğu 1
fatih portakal'ın fox tv'den istifa etmesi 2
balkon sefası 1
karantina kiloları 2
gram altının 425 liraya çıkması 2
sarımsak 1
Onursal koordinatör 1
SON İLANLAR
Gaziosmapaşa Üniversitesi 20 İşçi Alacak
DSİ İşçi Alım İlanı
Bağlama Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 13 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli 8 personel alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam