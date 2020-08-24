Erkan Akkuş'un soruşturmasında detaylar ortaya çıktı
|24 Ağustos 2020 14:44
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Edinilen bilgilere göre, FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığını ileri sürerken, evinde yapılan aramada ele geçirilen 'Çöl Denizi' adlı kitap ile 'Sayın Zeynep Hanım' yazılı örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait fotoğraftan da haberdar olmadığını savundu. Akkuş'un, "FETÖ hakkında bildiklerinizi anlatınız" sorusuna şu yanıtı verdiği öğrenildi:
"Bu yapının hakkında özel bir bilgiye sahip değilim. Ben bu yapının üyesi değilim. Bu yapının hiçbir faaliyetine yani gizli ve benzeri faaliyetlerine iştirak etmedim. Hiçbir karar alıcı mekanizmasında bulunmadım. Kanal Türk isimli yerde çalışırken bu yapının sohbetlerine 2-3 defa gittim. Sohbetlerden bir şey anlamadım hatta uyuya kaldım. Bu yapının yurtdışındaki okullarında ülkemiz için yapılan milliyetçi faaliyetlerini biliyordum, bu beni etkilemişti. Afrika'da su kuyuları açma gibi faaliyetleri basından görüyordum ve beni bu yapının etkileyen tarafları bunlardır."
Şüpheli Erkan Akkuş'a 12 Nisan 2016 tarihli "O paralel balonu birgün patladığında arkasına saklanan kim varsa kusurlarıyla ortada kalacak." ile 24 Haziran 2016 tarihli ".Fransız ihtilalinin kudretli isimlerinden Maximillien Robespierre döneminden kısa bir kesit.Tarih uyarıp durmuş.." ve 11 Temmuz 2016 tarihli "Sizin saatleriniz olabilir ama zaman bizimdir" şeklindeki sosyal medya paylaşımları soruldu. Akkuş, bu paylaşımları örgüte destek olmak amacıyla yapmadığını söyledi.
Hakkında soruşturma olduğunu bilmesine rağmen ifade vermek için gelmemesini ve firari duruma düşmesi ile ilgili ise "Korktuğum için" karşılığını veren şüpheli Akkuş, yurtdışına çıkmaya çalışmadığını savundu. Akkuş evinde yapılan aramada ele geçirilen "Çöl Denizi" adlı kitaptan da üzerinde 'Sayın Zeynep Hanım' yazılı FETÖ elebaşı Gülen'e ait fotoğraftan da haberi olmadığını ileri sürdü.
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