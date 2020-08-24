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Vali açıkladı: Virüs hastalarından 15'i entübe, 4'ü yoğun bakımda

Bolu Valisi Ahmet Ümit, korona virüs nedeniyle il genelinde 140 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirterek, "Hastalardan 15'i entübe, 4'ü ise yoğun bakımda" dedi
 24 Ağustos 2020 14:48
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Bolu Valisi Ahmet Ümit, korona virüs nedeniyle il genelinde 140 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirterek, "Hastalardan 15'i entübe, 4'ü ise yoğun bakımda" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, il genelinde korona virüsle mücadele konusunda ve son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Denetimlerin çok güçlü ve etkin olacağını ifade eden Ümit, "Bugün itibariyle 140 tane hastamız hastanede yatıyor. Bunların hepsi pozitif vaka değil. Hastanede yatanlardan 90 tane pozitif vakamız var. 50 küsür de sonuçları beklenen hastamız var. Maalesef bazı vatandaşlarımızı da kaybettik. Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. İl Hıfzısıhha Kurulu'muzun da görüşlerini önerilerini göz önünde bulundurarak bir takım tedbirleri yeniden belirledi. Bunlar her şeyden önce toplu etkinliklere yönelik olarak aldığımız tedbirlerdir. Bundan sonra kısacası denetimler çok güçlü, etkin ve detaylı olacak" şeklinde konuştu.

Korona virüs nedeniyle bin 619 vatandaşın evlerinde izolasyon altında tutulduğunu belirten Ümit, "Bin 619 tane izolasyon kararımız var. Toplam vakayı söylemeyeceğim. Çünkü bizi aşıyor. Sağlık Bakanımız bunu açıklıyor. Bugün 15 tane entübe hastamız var. 4 tane yoğun bakımda hastamız var. Bunlar önemli şeyler. Toplam pozitif vaka sayısı o kadar önemli değildir, önemli olan hiç olmamasıdır. Önemli olan hiç olmayacak şekilde tedbir almamızdır. Mühim olan elimizdeki hastalara ve onların sağlıklarına yönelmemizdir." diye konuştu.

Ayrıca, korona virüs vakalarının kentte görüldüğü günden bu yana hayatını kaybeden kişi sayısının 33 olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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