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Borsa İstanbul: Düğünde oynanır, borsada oynanmaz

Borsa İstanbul, Twitter adresinde yayınladığı bir videoyla, borsanın bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekti.
 24 Ağustos 2020 14:49
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"Düğünde oynanır ama borsada oynanmaz" denilen videoda bireysel yatırımcılar için borsanın bir yatırım aracı olduğu hatırlatması yapıldı.

Söz konusu videoda, "Düğünde oynanır, sahada oynanır, bilgisayarda oynanır, evde oynanır, bahçede oynanır, sokakta oynanır ama borsada oynanmaz yatırım yapılır. Borsa bir oyun aracı değil yatırımlarınızı güvenle büyüten istikrarlı bir kazanç yoludur" dendi.

Memurlar.Net
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