Virüs tedavisi tamamlanan belediye başkanı görevine başladı
|24 Ağustos 2020 15:18
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Korana virüs (Covid-19) tedavisini ve karantina sürecini tamamlanan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, görevine başladı.
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullar'nın 8 Ağustos'ta Covid-19 testi pozitif çıkmış bunun üzerine evinde karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştı. Geçen süreçte tedavisini ve karantina sürecini evinde geçiren Başkan Şerifoğulları, yaptırdığı testin negatif çıkmasının ardından bugün itibariyle yeniden görevine döndü.
Yaşadığı süreçte uzaktan yürüttüğü hizmetlere kaldığı yerden devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Tedavi ve karantina sürecini tamamlayarak yeniden hemşehrilerime hizmet edebilmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte Elazığ'ımızı daha güzel yarınlara taşıyabilmek adına canla başla çalışmaya, geleceğin Elazığ'ını inşa çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalarımız için de rabbimden acil şifalar diliyorum. Salgın süreci boyunca canla başla en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarımıza da sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Salgınla mücadelede hayati önem arz eden maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat çeken Başkan Şerifoğulları, "Özellikle fiziksel temastan kaçınma, sosyal mesafeyi koruma, kalabalık ortamlarda bulunmama ve hijyen kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor. Hep birlikte belirlenen kurallara uyduğumuz sürece inanıyoruz ki bu zor günleri atlatacağız"diye konuştu.
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