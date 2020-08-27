Mahalle denetim ekibinde görev alanlara ilave ödeme yapılabilir mi?

Soru: Bir kaç gün önce kurulan salgın için mahalle denetim ekipleri için herhangi bir ek ücret ödenecek mi? Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap: İçişleri Bakanlığının 30 Temmuz 2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgesinin 2. maddesinde Bakanlık valiliklere, "izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Vali/Kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi" talimatı vermiştir.

Bakanlığın 14 Ağustos 2020 tarihli ve 13180 sayılı Genelgesi ile de, evde izolasyona tabi tutulan Covid 19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıklarının tespit edildiği, bunun önüne geçilmesi amacıyla da;

- İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid 19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanması,

- Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kuruluan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekiplerinin" oluşturulması,

- Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azaların, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanması,

konularında valiler yetkilendirilmiştir.

Genelgede kamu personelinin bu şekilde görevlendirilmesinin yasal dayanağı belirtilmemekle birlikte gerek İl İdaresi Kanunu gerekse Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamındaki genel yetkiler bağlamında kamu personelinin görevlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9/G maddesine göre vali, ilde görevli memurları ilin genel ve yerel hizmetlerinde görevlendirme yetkisine sahip olup, ilgililerin verilen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Ayrıca Kanunun 11/C maddesinde, "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan bir kanun, toplu sözleşme veya bir mahkeme kararı hükmüne dayanmadıkça kamu görevlilerine ilave ödeme yapılması mümkün değildir. Mahalle denetim ekipleri oluşturulmasına dolaylı olarak yetki veren mevzuat hükümlerinde bu görevlendirmeler için ödeme yapılacağına dair bir düzenleme bulunmadığından, söz konusu ekiplerde görevlendirilen kamu görevlilerine bu görevleri karşılığında bir ödeme yapılmasının mümkün olmadığını değerlendirmekteyiz.

Yazımızın konusunu teşkil etmemekle birlikte uygulama kişisel verilerin korunmasıyla ilgili sorunlara yol açabilecektir. Uygulama ile İl Sağlık Müdürlüklerinde tutulan ve ilgili mevzuatına göre kişisel veri tanımına giren bilgiler ifşa olacaktır. Uygulama yeni iken bu hususun da çözüme kavuşturulması yerinde olacaktır.