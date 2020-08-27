Emeklilikten sonraki lisans tamamlama memura fayda sağlar mı?

SORU: 21 yıl 1 ay çalışıp lise öğretmenliğinden 1996 yılında emekli oldum.Eğitim Enstitüsü mezunuyken Anadolu Üniversitesi'nde lisans tamamlamıştım. Benimle aynı şartlarda emekli olan bir arkadaşım 1/1 derecesiyle emekli olurken ben 2.nin 3ünden oldum. Bu farkı yeni öğrendim. Sanırım benim lisans tamamlamamdan dolayı verilmesi gereken kademe verilmedi. Bunu şu anda düzeltebilir miyim? Nereye başvurmam gerekiyor?

CEVAP: Emekli olduktan sonra lisans tamamlama memura fayda sağlamaz:

Devlet memurluğu hizmeti intibak sistemi üzerine kurulmuştur. Devlet memurunun öğrenim derecesi ve hizmet süresi intibak işlemlerini belirlemede en önemli unsurdur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurların öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri derece ve kademeler ile hem intibak derecelerine hem de bulunmuş oldukları hizmet sınıfı ve görev unvanlarına göre ek göstergeler belirlenmiştir.

Bir üst öğrenim bitirilmesinde 657 sayılı Kanun Madde 39 (A) 12/d fıkrasına göre yapılmakta ve emsal intibak uygulanmaktadır.

Sonuç bağlamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geneline bakıldığında, emeklilik konumuna geçen ve göreviyle ilişiği kesilen veya göreviyle ilişiği kesildikten sonra yeniden devlet memurluğuna girmeyen kişilerin bu esnada bir üst öğrenimi bitirmeleri halinde intibakları yapılmamaktadır. Ancak, görevde iken bir üst öğrenimi bitirenler açısından yapılacak işlemler 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde kurala bağlanmış bulunmaktadır.

Bu açıklamalarımız bağlamında lise, ön lisans ve lisans bitirme tarihleriniz belli olmadığından durumunuzu ihtimaller dahilinde değerlendirmemiz;

- Emekli olduktan sonra lisans tamamlamış iseniz intibakınızın yapılamayacağını, intibak yapılabilmesi için fiilen memur olarak çalışıyor olunması gerektiğini,

- Şayet, emekli olmadan lisans tamamlamış iseniz emsal intibak yapılma sonucunda emsalinizin intibakını geçmeme nedeniyle de olabileceğini,

- Sicil notu ortalamasından verilen 1 kademeden daha az yararlanmış olabileceğinizi,

Değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında, SGK'ya müracaat edip durumunuzla ilgili bilgileri alabileceğinizi tavsiye edebiliriz.

