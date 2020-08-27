1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emeklilikten sonraki lisans tamamlama memura fayda sağlar mı?

Kamu personelinin emeklilikten sonra üst öğrenim bitirmesi kendisine bir fayda sağlamamaktadır.
 27 Ağustos 2020 14:05
Yazdır
Emeklilikten sonraki lisans tamamlama memura fayda sağlar mı?

SORU: 21 yıl 1 ay çalışıp lise öğretmenliğinden 1996 yılında emekli oldum.Eğitim Enstitüsü mezunuyken Anadolu Üniversitesi'nde lisans tamamlamıştım. Benimle aynı şartlarda emekli olan bir arkadaşım 1/1 derecesiyle emekli olurken ben 2.nin 3ünden oldum. Bu farkı yeni öğrendim. Sanırım benim lisans tamamlamamdan dolayı verilmesi gereken kademe verilmedi. Bunu şu anda düzeltebilir miyim? Nereye başvurmam gerekiyor?

CEVAP: Emekli olduktan sonra lisans tamamlama memura fayda sağlamaz:

Devlet memurluğu hizmeti intibak sistemi üzerine kurulmuştur. Devlet memurunun öğrenim derecesi ve hizmet süresi intibak işlemlerini belirlemede en önemli unsurdur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurların öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri derece ve kademeler ile hem intibak derecelerine hem de bulunmuş oldukları hizmet sınıfı ve görev unvanlarına göre ek göstergeler belirlenmiştir.

Bir üst öğrenim bitirilmesinde 657 sayılı Kanun Madde 39 (A) 12/d fıkrasına göre yapılmakta ve emsal intibak uygulanmaktadır.

Sonuç bağlamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geneline bakıldığında, emeklilik konumuna geçen ve göreviyle ilişiği kesilen veya göreviyle ilişiği kesildikten sonra yeniden devlet memurluğuna girmeyen kişilerin bu esnada bir üst öğrenimi bitirmeleri halinde intibakları yapılmamaktadır. Ancak, görevde iken bir üst öğrenimi bitirenler açısından yapılacak işlemler 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde kurala bağlanmış bulunmaktadır.

Bu açıklamalarımız bağlamında lise, ön lisans ve lisans bitirme tarihleriniz belli olmadığından durumunuzu ihtimaller dahilinde değerlendirmemiz;

- Emekli olduktan sonra lisans tamamlamış iseniz intibakınızın yapılamayacağını, intibak yapılabilmesi için fiilen memur olarak çalışıyor olunması gerektiğini,

- Şayet, emekli olmadan lisans tamamlamış iseniz emsal intibak yapılma sonucunda emsalinizin intibakını geçmeme nedeniyle de olabileceğini,

- Sicil notu ortalamasından verilen 1 kademeden daha az yararlanmış olabileceğinizi,

Değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında, SGK'ya müracaat edip durumunuzla ilgili bilgileri alabileceğinizi tavsiye edebiliriz.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hangi doktorlar, emekli maaşına ilave ek ödeme alabilir?
27 Ağustos 2020 00:02		 Kadın memurların emekliliğinde 8 Eylül 1999'un önemi
23 Ağustos 2020 11:03
Memurlar yaş haddinden nasıl emekli olurlar, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir?
22 Ağustos 2020 00:04		 Reddi miras, hak sahipliği aylığına engel olmaz?
20 Ağustos 2020 10:05
Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?
05 Ağustos 2020 00:01		 5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alır mı?
03 Ağustos 2020 00:04
18 yaştan önceki SSK'lı hizmetler, Memurluk görevinde ve emekliliğinde nasıl değerlendirilir?
01 Ağustos 2020 12:00		 Vefat eden memurların eş ve çocukları için hak sahipliği tablosu
31 Temmuz 2020 10:04
Önlisansı bitiren teknik personel, emekli olmak için kaç daha çalışmalıdır?
30 Temmuz 2020 00:01		 Ağır engelli çocuk için tanınan erken emeklilik hakkı babalar için de düşünülmeli!
29 Temmuz 2020 10:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:52 - Bir üniversite daha eğitime başlayacağı tarihi açıkladı14:47 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi14:44 - Albayrak: Bir bakan beni tehdit etti cevabını aldı14:41 - Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı14:34 - İlk defa Tokat'ta görülmüştü, ölüm oranında düşüş yaşanıyor14:30 - Ekonomistler, ikinci çeyrekte, büyük daralma bekliyor
14:25 - TBMM'den 'personele iş kıyafetleri verilmedi' iddialarına açıklama14:23 - Başsavcıdan, Adıyaman cezaevleri personeli açıklaması14:18 - Basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü14:14 - PKK'nın öldü dediği terörist, jandarmaya teslim oldu14:05 - Emeklilikten sonraki lisans tamamlama memura fayda sağlar mı?14:05 - Kadınların virüse karşı daha dayanıklı olmasının sebebi bulundu
13:59 - 'Öğretmenlerimizin dijital becerilerinde inanılmaz artış oldu'13:57 - Kollarının çeşitli yerleri kesik adamın kurtarılması için polis canını hiçe saydı13:54 - Savunma sanayisinde 'yapay zeka' dönüşümü13:51 - Hemşirenin cinsel taciz iddiasına üniversiteden açıklama13:48 - Türk bilim insanları koronavirüsün etkilerini araştırdı
13:45 - Altında yeni rekor bekleniyor, 600 TL'yi görebilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da çember daralıyor!
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
Gümüşhane'deki trafik kazasında uzman onbaşı yaşamını yitirdi
Prof. Taşova: Virüste bulaşıcılık en fazla o dönemde
Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm
DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru
Fındıkta rekor geliyor
Müjde Ar bu kez CİMER'e başvuru yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
biohackers 1
Cahilce politik yorumlar yapıyor 1
baş ağrısı 2
formula 1'in yeniden türkiye'ye dönmesi 3
oynamayan corona olsun inşallah 2
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 2
4 ülkenin doğu akdeniz'de ortak tatbikat yapması 1
yozgat 2
topuklu ayakkabı 3
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 2
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın Amasra SYDV Personel Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam