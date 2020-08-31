Mühendis, GYS ile şube müdürü olursa emekli maaşı düşer mi?
|31 Ağustos 2020 10:07
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SORU: Şube müdürlüğünden emekli olacak bir mühendis ile teknik hizmetler sınıfından emekli olacak bir mühendisin emekli maaşları sırasında fark var mıdır? Yani mühendis görevde yükselme sınavıyla şube müdürlüğüne geçiş yaparsa emeklilikte düşük maaş düşük ikramiye gibi hak kayıplarına uğrar mı? Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler.
CEVAP: Teknik Hizmetler Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçme memur için emeklilikte bir hak kaybı ortaya çıkarır mı:
Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmemiz.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde Teknik Hizmetler Sınıfında Mühendis olan memur ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Şube Müdürü olan memur arasında ek gösterge farkı bulunur.
1 inci derece Mühendis ek göstergesi 3600, 1 inci derece Şube Müdürü ek göstergesi 2200 dür.
Ancak, sınıf değişikliklerinde ek gösterge kaybını önlemek açısından idari bir işlem bulunur. 148 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar ile, şayet sınıf değişikliklerinde ilk atama esnasında diğer hizmet sınıfındaki göreve 1 ila 4 üncü dereceli bir kadroya atama yapılmışsa kişinin mesleğinden kazanmış olduğu yüksek ek göstergeden yararlanma hakkı korunmuş olmaktadır.
Örnek olarak; Teknik Hizmetler Sınıfında 1 inci dereceye gelmemiş bir Mühendis ise ve bu Mühendisin derecesi 6 ncı derecede ise bu kişi Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 1 ila 4 üncü dereceli Şube Müdürlüğü kadrosuna atanırsa bu kişi 1 inci derece 3600 Mühendis ek göstergesini Şube Müdürlüğü kadrosunda iken 1 inci dereceye geldiğinde alabilecektir.
Ancak, 1 ila 4 üncü derece kadrolu Şube Müdürlüğüne değil de, 5 inci dereceli kadrolu bir Şube Müdürlüğü kadrosuna atama yapılırsa 3600 ek göstergeyi alamayacaktır.
Şayet, Mühendislik görevinde 1 inci derecede iken, yani 3600 ek göstergeyi kazanmış iken kadro derecesi fark etmeksizin Şube Müdürlüğü kadrosuna geçmiş ise her durumda 3600 ek göstergeyi emeklilikte alabileceğini de belirtebiliriz.
Bu açıklamalarımız bağlamında değerlendirmemiz;
Teknik Hizmetler Sınıfı Mühendislik görevinden Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
Şube Müdürlüğü görevine ilk atama sırasında Şube Müdürlüğü görevinin 1 ila 4
üncü dereceli kadro olması halinde 3600 ek göstergeden,
Değil ise 2200 ek göstergeden,
Emekli aylık ve ikramiye tutarlarının ödeneceğini belirtiriz.
Emekli aylık ve ikramiye tutarlarını karşılaştırmak için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/
adresimiz ziyaret edilebilir.
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