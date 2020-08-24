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Ayasofya'nın kedisi Gli'ye Ankara'dan arkadaş geldi

Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören Ayasofya Camii'nin ünlü kedisi Gli'ye Ankara'dan arkadaş geldi. Bir gözü mavi, bir gözü yeşil olan ödüllü Ankara Kedisi 'Kılıç' artık Ayasofya'da Gli ile yaşayacak.
 24 Ağustos 2020 16:10
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Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören Ayasofya Camii'nin ünlü kedisi Gli'ye Ankara'dan arkadaş geldi. Bir gözü mavi, bir gözü yeşil olan ödüllü Ankara Kedisi 'Kılıç' artık Ayasofya'da Gli ile yaşayacak.

16 yıldır Ayasofya'da yaşayan ve ziyarete gelenler tarafından büyük ilgi gören Gli'ye Ankara'nın Pursaklar ilçesinden arkadaş geldi.

Ankara Kedisi familyasının üyesi olan ve uluslararası kuruluşlardan da ödülü bulunan Kılıç, İstanbul'da Gli ile buluştu. Biz gözü mavi, bir gözü yeşil olan ve beyaz tüyleri ile dikkat çeken Kılıç, yeni yerine alışmaya çalışıyor.

Şimdilik imam odasını sevdiği belirtilen Kılıç'ın ise keyfi oldukça yerinde gözüküyor.
DHA
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