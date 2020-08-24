Ayasofya'nın kedisi Gli'ye Ankara'dan arkadaş geldi
Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören Ayasofya Camii'nin ünlü kedisi Gli'ye Ankara'dan arkadaş geldi. Bir gözü mavi, bir gözü yeşil olan ödüllü Ankara Kedisi 'Kılıç' artık Ayasofya'da Gli ile yaşayacak.
|24 Ağustos 2020 16:10
|Yazdır
Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören Ayasofya Camii'nin ünlü kedisi Gli'ye Ankara'dan arkadaş geldi. Bir gözü mavi, bir gözü yeşil olan ödüllü Ankara Kedisi 'Kılıç' artık Ayasofya'da Gli ile yaşayacak.
16 yıldır Ayasofya'da yaşayan ve ziyarete gelenler tarafından büyük ilgi gören Gli'ye Ankara'nın Pursaklar ilçesinden arkadaş geldi.
Ankara Kedisi familyasının üyesi olan ve uluslararası kuruluşlardan da ödülü bulunan Kılıç, İstanbul'da Gli ile buluştu. Biz gözü mavi, bir gözü yeşil olan ve beyaz tüyleri ile dikkat çeken Kılıç, yeni yerine alışmaya çalışıyor.
Şimdilik imam odasını sevdiği belirtilen Kılıç'ın ise keyfi oldukça yerinde gözüküyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MSB, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
24 Ağustos 2020 18:09
|50 yıl sonra köyüne dönen müteahhit elma bahçesi kurdu
24 Ağustos 2020 17:32
|Kadın çiftçi hayallerine 'uzman ellerle' ulaştı
24 Ağustos 2020 17:08
|Çöp atılan araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü
24 Ağustos 2020 17:07
|Akciğeri temizlenip, kendisine tekrar nakil edildi
24 Ağustos 2020 16:35
|İki nüfus kaydı var. Birinde ölü diğerinde diri
24 Ağustos 2020 16:07
|Tarihi keşif sonrası doğal gaz faturalarına çifte indirim gelecek
24 Ağustos 2020 15:50
|Yurtiçi Kargo'dan 'adres bilgilerini paylaşma' açıklaması
24 Ağustos 2020 14:36
|Aksaray Belediyesinden rap şarkılı 'maske takma' çağrısı
24 Ağustos 2020 13:30
|Köpek sahiplenmeyi düşünenlere yardımcı olacak tavsiyeler
24 Ağustos 2020 13:28