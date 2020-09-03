İntibak işlemi geçmişe yönelik mali hak sağlar mı?

Soru: Ben 657 sayılı Kanuna tabi 10 yıllık makine mühendisiyim. Özel sektörde çalıştığım süreleri geç olarak da olsa bu yıl işleteceğim. Ancak kurumum intibak sonrasında geçmişe dönük dereceler arası maaş farklarını vermeyeceğini söylüyor. Mevzuata göre geriye dönük farkları almam mümkün mü?

Cevap: 657 sayılı Kanunun 36/C-1 maddesinde, "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm gereğince mühendis olarak özel sektörde çalışılan sürelerin dörtte üçünün memuriyette geçmiş gibi değerlendirilerek derece ve kademe intibakınızın yapılması gerekmektedir.

Ancak, 657 sayılı Kanunun 36. maddesi kapsamında yapılan intibak işlemleri personelin talebi üzerine gerçekleştirilmekte, idarenin intibak işlemini kendiliğinden yapma görevi ve yetkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte idare, personelin intibaka ilişkin mevzuata uygun talebini de geciktirmeksizin yerine getirmelidir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 166. maddesinde, kademe ilerlemesinde memurun bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanacağı, 167. maddesinde ise derece yükselmesi veya daha aşağı dereceye atanma halinde memurun yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin kazandığı kademe aylığını alacağı hükme bağlanmıştır.

Sonuç olarak;

1. Özel sektörde mühendis olarak görev yaptığınıza ilişkin gerekli belgelerle birlikte idareden 657 sayılı Kanunun 36/C-1 maddesi kapsamında intibak talebinde bulunmanız gerektiğini,

2. Yapılacak intibak sonrası yeni derece ve kademenize karşılık gelen aylığa talep tarihini takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağınızı,

3. Bu işlem sebebiyle intibak talebinde bulunduğunuz tarihten önceki dönemlere ilişkin mali hak talebinde bulunamayacağınızı,

değerlendirmekteyiz.