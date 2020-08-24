Erzincan'da, polisler adliyeye silahsız girecek
Erzincan Valiliği, başsavcılığın talebi üzerine tüm polislerin adliye binasına silahsız girmesini istedi.
|24 Ağustos 2020 16:22
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Erzincan Valiliğinden İl Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilen resmi yazıda, tüm polislerin resmi veya sivil fark etmeksizin, adliye binasına girerken silahlarını, adliye girişinde görevli koruma şube müdürlüğü personeline teslim etmesi istendi.
Valilik yazısında talebin, başsavcılıktan geldiği belirtildi.
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