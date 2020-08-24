Caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girildi
|24 Ağustos 2020 16:30
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girilmesine tepki gösterildi.
Mavikent Mahallesi'nde sahile giden vatandaşlar, kumsalda iş makinesine ait tekerlek izi ve tahrip olmuş caretta caretta yuvaları görünce durumu yetkililere bildirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede, yüzeye çıkan kırılmış caretta caretta yumurtaları tespit etti ve durumu tutanak altına aldı. Sağlam kalan bazı yumurtaların martılara yem olduğu belirlendi.
İki ayrı noktada bulunan deniz kaplumbağası yuvasının tahrip olduğu, zarar gören yumurta sayısının henüz belirlenemediği öğrenildi.
Ekiplerin olayın sorumlusunu araştırdığı bildirildi.
Çevrede toplanan vatandaşlar hem olay yerinde hem de sosyal medya hesaplarından kumsala iş makinesi sokulmasına tepki gösterdi.
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