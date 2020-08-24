Yeni vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.

Son 24 saatte 743 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak. ' ifadelerini kullandı.

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