1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Yeni vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.
 24 Ağustos 2020 19:32
Yazdır
Yeni vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.

Son 24 saatte 743 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak. ' ifadelerini kullandı.

20.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

19.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

18.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

17.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

16.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

15.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

14.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

13.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

12.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

11.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

10.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

09.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

08.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

07.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

06.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

5.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

4.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

3.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

2.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

1.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bayram ziyareti için il dışına çıktı, koronavirüse yakalandı
24 Ağustos 2020 18:57		 Yüksek tansiyon ilaçları Kovid-19'u hafifletiyor mu?
24 Ağustos 2020 18:01
Kars'ta Salgın Denetim Merkezi kuruldu
24 Ağustos 2020 17:40		 Rusya'nın koronavirüs aşısını alan ilk ülke belli oldu
24 Ağustos 2020 17:25
Ardahan Belediyesine girişler sınırlandırıldı
24 Ağustos 2020 16:53		 Personelin testi pozitif çıktı, iki PTT şubesi kapatıldı
24 Ağustos 2020 16:38
Ağır hasta sayımızdaki artış devam ediyor
23 Ağustos 2020 20:45		 Bakan Koca: Hastalıkla savaştılar. Ve görevlerine döndüler
22 Ağustos 2020 23:18
İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
22 Ağustos 2020 22:43		 Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla
22 Ağustos 2020 20:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:21 - Trafikte bir yol verme kavgası daha19:59 - Pelin öğretmen motosiklet kazasında hayatını kaybetti19:53 - MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı19:45 - Erdoğan: İnşallah müjdenin devamı gelecek19:32 - Yeni vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı19:24 - Uyuşturucu ele geçirilen geminin 3 personeli tutuklandı
19:21 - Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı19:19 - Başkentte okullar dezenfekte ediliyor19:13 - 'Kabak çekirdeği içindeki triptofan doğal bir antidepresan'19:01 - En başarılı öğrencilere 'geleceğin meslekleri' öğretiliyor18:57 - Bayram ziyareti için il dışına çıktı, koronavirüse yakalandı18:47 - Şehit Uzman Çavuş Burak Tok için tören düzenlendi
18:30 - Bakan Murat Kurum, afetzedelerle görüştü18:20 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:16 - Türkiye, yarın savaş gemileriyle tatbikat yapacak18:09 - MSB, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı18:08 - Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
18:06 - Araçlardaki çakar lambalarına talep devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin 18 Eylül'e kadar okulda neler yapacağı belli oldu
DSÖ: Tünelin ucunda ışık göründü, aşı son aşamada
Bu konutlar yüzde 50 daha ucuza satışa çıkıyor
Bir üniversite daha eğitime nasıl başlayacağına karar verdi
Fox Tv doğruladı: Fatih Portakal istifa etti
Danıştay'dan kurumlar arası geçişlere ilişkin ezber bozan karar
Çin'de vaka sayısı sıfırlandı, maske zorunluluğu kalktı
Yeni vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı
Yurtiçi Kargo'dan 'adres bilgilerini paylaşma' açıklaması
Rektör eşi olması şart değil! Bu ilanlar da adayları tarif ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Onursal koordinatör 1
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 2
Fatih Portakal 1
masterchef 3
corona virüs cezalarının silineceği kanısı 1
pazar durgunluğu 1
italya 1
gram altının 425 liraya çıkması 2
sarımsak 1
giresun 2
SON İLANLAR
Gaziosmapaşa Üniversitesi 20 İşçi Alacak
DSİ İşçi Alım İlanı
Bağlama Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 13 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli 8 personel alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam