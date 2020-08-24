Sınır ötesi göreve giden güvenlik korucularının ek tazminatı artırıldı
Güvenlik Korucularının sınır ötesi görev tazminatlarında düzenleme yapıldı.
|24 Ağustos 2020 16:33
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