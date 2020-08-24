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Sınır ötesi göreve giden güvenlik korucularının ek tazminatı artırıldı

Güvenlik Korucularının sınır ötesi görev tazminatlarında düzenleme yapıldı.
 24 Ağustos 2020 16:33
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Sınır ötesi göreve giden güvenlik korucularının ek tazminatı artırıldı

Sınır ötesinde devam eden harekata katılan güvenlik korucularının ek tazminatı artırıldı

375 sayılı KHK'nın 28/Ç bendine dayanılarak yapılan ek tazminat ödemesinde, ilgili personele 20 bin katsayısı üzerinden değil 40 bin katsayısı üzerinden ödeme yapılacak
Memurlar.Net
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