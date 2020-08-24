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Jandarma, takdim ve nöbet tekmili ile ilgili yeni yönerge çıkardı

Jandarma Genel Komutanlığı, karşılama, takdim ve nöbet tekmili konularında yaşanan aksama nedeniyle personeli uyardı.
 24 Ağustos 2020 16:39
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Jandarma, takdim ve nöbet tekmili ile ilgili yeni yönerge çıkardı

Jandarma Genel Komutanlığı, karşılama, takdim ve nöbet tekmili konularında yaşanan aksama nedeniyle personeli uyardı. Uyarıda şu hususlar yer aldı

Birlik komutanları ve nöbetçi personel tarafından yapılan karşılama, takdim ve nöbet tekmili konularında aksaklık yaşandığı tespit edilmiştir.

Bu sebeple;

1. Karşılama ve uğurlamalarda , toplu takdimle karşılanacaksa personel rütbe sırasına göre sıralanacak, birlik komutanı takdim yaparak komutanı karşılayacaktır. Personel sıralı tekmil vererek görevini söyleyecek, komutanın hitabına karşılık verecek başka birşey söylemeyecektir.

2. İlgili yönergede iç ve dış nöbet yerlerindeki nöbetçiler J.Uzm.Çvş Fatih Şen Ankara Emret komutanım! şeklinde kendini takdim eder. ... nolu kule/koğuş nöbetimde vukuatım yoktur komutanım şeklinde tekmil verirler. Nöbet yeri hakkında sorulacak sorulara emniyet ve gizlilik faktörünü ihlal etmeyecek şekilde alçak sesle ve nezaket kurallarına uygun olarak cevap verir hükmü amirdir. Nöbetçi personel tekmilini bu şekilde vererek esas duruşta komutanı karşılayacaktır.

3. Birlik komutanlıklarınca;

a. Personelin kılık ve kıyafetlerinin kontrolü yapılacak , birliğin her zaman tertip ve düzenli bulundurulması sağlanacaktır.

b. Yeni atama gören personele ve Uzman Erbaşlara meslekte daha tecrübeli olan personel tarafından eğitim verilecek. Özellikle yanaşık düzen, görevbaşı ve fısat eğitimleri her fırsatta uygulanacaktır.

c. Uzman Erbaşların fiziki kondisyonlarının korunması amacıyla belirli aralıklarda spor testine tabi tutularak bu testler kayıt altına alınacak, standartları karşılamayan personel hakkında gerekli uyarı ve işlemler mutlaka yapılacaktır.

ç. Devriyeye çıkan Personelin de Jandarma Genel Komutanlığını temsil ettiği bilinerek, kılık kıyafetinin düzgün olması sağlanacak, vatandaşa nezaket kuralları içerisinde hitap edilecektir.

d. Personelin her türlü faaliyetinde koronavirüsten korunma kapsamında gerekli tedbirler alınacaktır.

Bu emirlerin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar tüm personele tebliğ edilmesine yönelik olarak birliklere bilgi verilmiştir.
Memurlar.Net
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