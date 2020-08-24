Bu ilimize giriş - çıkışlar HES koduna göre yapılacak
|24 Ağustos 2020 16:40
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Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişler Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla yapılırken, kente giriş ve çıkışlarda da bu uygulamanın kullanılacağı bildirildi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, salgının olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarına giren vatandaşlar için HES kodu onayı sorgulanmasına başlandığı aktarılan açıklamada, "İlk etapta kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmaya başlanan HES kodu sorgulaması, aşamalı olarak düğün, sünnet, mevlit, sıra gecesi gibi etkinliklere katılacak davetli ve misafirleri de kapsayacak." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, sorgulama sonucunda "riskli" olarak belirlenen kişilerin girişlerinin engellenerek, durumun kolluk kuvvetlerine bildirileceği aktarıldı.
HES kodunun nasıl alınacağının da anlatıldığı açıklamada, "Özel araçlarla Şanlıurfa'ya giriş yapan veya ilden çıkış yapan kişiler de kontrol noktalarında HES kodu sorgulamasına tabi tutuldu. Sorgulama sonucu durumu riskli kabul edilen kişilerin ile giriş çıkışları kısıtlanacak." ifadesine yer verildi.
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