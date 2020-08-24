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FETÖ'den aranan eski savcı hücre evinde yakalandı

Denizli'de, meslekten ihraç edilen ve firari olarak aranan eski Cumhuriyet Savcısı, örgüte ait hücre evinde saklanırken polis ekipleri tarafından yakalandı.
 24 Ağustos 2020 16:59
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FETÖ'den aranan eski savcı hücre evinde yakalandı

Denizli'de, meslekten ihraç edilen ve firari olarak aranan eski Cumhuriyet Savcısı, örgüte ait hücre evinde saklanırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri FETÖ/PDY terör örgütüne karşı operasyonları titizlikle yürütmeye devam ediyor. KHK kapsamında ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı olan şahsı polis ekipleri takibe aldı. firari olarak aranan şahıs örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
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