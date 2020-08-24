Türkiye'den Somali'ye 12 arazi aracı hibe edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında Somali Genelkurmay Başkanlığına 12 arazi aracının teslim edildiğini duyurdu.
|24 Ağustos 2020 17:18
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