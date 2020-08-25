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Salda Gölü'nde neler değişti?

Furkan Kumkaya memurlar.net için yazdı...
 25 Ağustos 2020 00:10
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Salda Gölü'nde neler değişti?

Türkiye'nin 2020 itibariyle en meşhur yerlerinden biri artık Salda Gölü. Türkiye'de tatil planı yapanların yollarını mutlaka düşürmek istediği ve burayı gören herkesin ölmeden önce yapılacaklar listesine koyduğu Salda Gölü artık bambaşka bir çehreye sahip. Daha önceki Salda Gölü yazımızdan bugüne değişen şeyler ve yeni imkanlar hakkında sizler için yeniden bir yazı hazırladık.

SALDA GÖLÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ

Salda Gölü ülkemizdeki birçok gölden farklı olan özelliklere sahip. Aslında bu onu daha da özenle korumamız gerektiğini gösteriyor. İşte o özellikler;

-Sahildeki taşlar(tortular) ısınmayan taşlardan. Yani normalde taş dahiller ve mumlar ısınırken burası ısınmıyor

-Türkiye'nin en derin göllerinden biri olduğu için burada sığ kısımdan sonra yüzmek tehlikeli

-Dünyanın en temiz 5. gölü olarak geçiyor

-Dünya'da Mars yüzeyi ile aynı özellikleri gösteren 2 noktadan biri.

-Bazı noktalarında doğal killer mevcut ama cilde olağanüstü bir faydası yok

-Birde adına yakıştırılan Maldivler gibi görünen muhteşem bir turkuaz rengi mevcut

SALDA GÖLÜNDEKİ İMKANLAR

Salda Gölü meşhurlaştıktan sonra burada birçok işletme yapılmak istenmişti. Yakın zamanda işletme yapılmasının önündeki engelin kalkmasının ardından çevresinde bungalov odaklı işletmeler yapılmaya başlandı. Konaklama olarak gölün beyaz adalar kısmına giderken yok kenarında iki adet otel mevcut. Bunlara ek olarak Salda Köyü içerisinde de pansiyonlar bulabilirsiniz.

Göl kıyısındaki tepelerin düzleştirilmesinin ardından önceler 20 aracın zor sığdığı noktalar düzenlenip yaklaşık 200 aracın sığacağı bir yer haline getirildi ve otopark sorunu çözüldü.

Göl kıyısından otoparklara doğru gidildiğinde lavabo ve tuvaletler de mevcut. Görüntüyü bozmadan sahile yaklaşmadan yapılan kafeteryalar da gelen misafirlerin yeme içme ihtiyacını karşılamakta. Ayrıca belirli aralıklarla da duşlar mevcut.

Kışın gelecek misafirler içinde Salda Gölü'nün üzerindeki dağda bir de kayak merkezi mevcut. Sadece gölü görmek için gelmek istemeyenler içinde böyle bir alternatif mevcut.

SALDA GÖLÜNE NASIL GİDİLİR?

Kara Yolu;

Salda Gölü, Burdur ili Yeşilova ilçesi sınırları içerisindedir. Burdur-Denizli-Antalya üçgeninin hemen ortasında sayılır. Yeşilova'ya uzaklığı 5 km, Burdur'a uzaklığı 60 km, Denizli'ye uzaklığı 100 km ve Antalya'ya uzaklığı 160 km'dir.

Hava Yolu;

Salda Gölü çevresindeki en yakın havalimanları Denizli ve Isparta havalimanlarıdır. Uçakla gelme planı olanlara Denizlİ'yi öneriyoruz .Yol üstünde Pamukkale'ye de uğrayıp ayrı rota yapabilirsiniz.
Memurlar.Net
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