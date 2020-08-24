Rusya'nın koronavirüs aşısını alan ilk ülke belli oldu
Rusya'da geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V'yi ilk alacak ülkenin Belarus olacağı duyuruldu.
|24 Ağustos 2020 17:25
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Rusya'da geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V'yi ilk alacak ülkenin Belarus olacağı duyuruldu.Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, aşıyı ilk Belarus'un alacağına karar verildiği ifade edildi.
Basın ofisinden yapılan açıklamada, "İki devlet başkanı Belarus vatandaşlarının gönüllü olarak üçüncü aşamada aşıyı alacakları kararı verildi. Böylelikle Belarus, Rusya'nın aşısını ithal edecek ilk ülke olacak" denildi.
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