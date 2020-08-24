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50 yıl sonra köyüne dönen müteahhit elma bahçesi kurdu

Babasının vefatının ardından yaklaşık 50 yıl önce ayrıldığı Kayseri'ye geri dönen müteahhit, atalarından miras kalan tarlaya diktiği yaklaşık 16 bin elma ağacıyla çiftçiliğe başladı.
 24 Ağustos 2020 17:32
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50 yıl sonra köyüne dönen müteahhit elma bahçesi kurdu

Babasının vefatının ardından yaklaşık 50 yıl önce ayrıldığı Kayseri'ye geri dönen müteahhit, atalarından miras kalan tarlaya diktiği yaklaşık 16 bin elma ağacıyla çiftçiliğe başladı.

Talas ilçesine bağlı eskiden köy olan Kamber Mahallesi'nden babası vefat edince kardeşleri ile ayrılan Tuncay Gökdemir (60), İstanbul, Ankara, Gaziantep'te kamu müteahhitliğinden emekli olduktan sonra doğduğu topraklara döndü.

Gökdemir, 50 yıl sonra döndüğü ata topraklarında kendisine miras kalan 100 dönümlük tarlaya 16 bin elma ağacı dikerek büyük bir meyve bahçesi kurdu.

Gökdemir, bir inşaat işi için gittiği Gaziantep'te, hayırsever bir avukatın çiftçilikle uğraştığı ve elde ettiği gelirle yardım yaptığı yaşamından etkilenerek memleketine dönüp, şehir hayatını terk etmeye karar verdiğini söyledi.

Mahallesindeki tarlaya uzman kişilerden de faydalanarak araştırma yaptırdığını ve elma ağacı diktirmek için karar verdiğini belirten Gökdemir, İzmir'de bir kooperatiften yaklaşık 15 bin elma fidanını alıp diktiğini anlattı.

"Toprağa olan sevgim, atalarıma saygım ve ülkeme olan sorumluluklarımın bilincinde memleketime dönüp ağaçları diktim." diyen Gökdemir, yaptığı işte risk görmediğini ve sekizinci senesinde hasat yaptığını ifade etti.

Gökdemir, çocukları olmadığını ve eşi ile beraber hayat mücadelesinde bir ömür geçirdiğini vurgulayarak, "Bu iş insanı mutlu ediyor ve doğa insanı rehabilite ediyor. Ben buraya yaklaşık 7 yıl içerisinde 16 bin ağaç diktim. Bunlardan 10 binini aktif hale getirdim. Diğer ağaçlar öldü." dedi.

Elmanın dışında üzüm, kayısı ve ceviz de diktiğini aktaran Gökdemir, 6 ay hasat yaptığını, aralık ayına yoğun şekilde çalıştığını dile getirdi.

"Yaklaşık 750 bin lira yatırım yaptık"

Eşinin şehir hayatını bırakıp, mahallesine dönmekte zorlandığını anlatan Gökdemir, her şeyini satıp döndüğü topraklarında eşinin de mutlu olduğunu, emekli maaşını dahi şehir merkezinden çekip gelmeyi istemediklerini vurguladı.

Gökdemir, kendilerine miras kalan tarlayı daha önce akrabalarına çocuklarının eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla ekmeleri için kullandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz hep iyi niyetli ve güzel insanlar olmaya gayret ettik kendimizce. Akrabamın çocuklarının okulu bitince ben bu işe başladım. Şimdi başka şekilde diğer insanlara yardım edebileceğimiz, hem ekonomik hem de zaman olarak daha aktif olabileceğimizi düşündüğümüz için buradayız. Memleketimize 50 yıl sonra döndük. Yaklaşık 750 bin lira yatırım yaptık. Burada çok mutluyuz. Buradaki 10 bin ağacın tam verime ulaşıldığında kapasitesi bin ton. Bu yıl ise 150-200 tonluk bir rekolte bekliyoruz."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a da teşekkür eden Gökdemir, başkanın kırsal kalkınmaya önem verdiğini ve çiftçilere elinden gelen maddi manevi her desteği verdiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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