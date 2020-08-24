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İngiltere Başbakanı Johnson: Çocuklarınızı okula gönderin

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen ebeveynlerden "ülkede gelecek hafta okullar yeniden açıldığında çocuklarını sınıflara geri göndermelerini" istedi.
 24 Ağustos 2020 17:34
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İngiltere Başbakanı Johnson: Çocuklarınızı okula gönderin

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen ebeveynlerden "ülkede gelecek hafta okullar yeniden açıldığında çocuklarını sınıflara geri göndermelerini" istedi.

Johnson, yaptığı yazılı açıklamada, okulları güvenli şekilde yeniden açmanın ahlaki bir görev olduğunu ve yaz boyunca bunun için çalışıldığını ifade etti.

Kovid-19 konusunda uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda hareket ettiklerine dikkati çeken Johnson, "Okulda Kovid-19 kapma riski çok düşük. Gelişimi, sağlığı ve refahı açısından çocuğun okuldan uzakta olması çok daha zararlı." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, bu nedenle çocukların öğrenmeleri ve arkadaşlarıyla olmaları için sınıflara geri dönmelerinin hayati derecede önemli olduğunu kaydetti.

- "Çocuklarda ölüm oranı milyonda 14"

İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler Kamu Sağlığı Başkan veya Başkan yardımcılarının açıklamasında da "ilk veya ortaokul çağındaki çocukların Kovid-19'dan ölme riskinin son derece düşük" olduğunu gösteren araştırmalara dikkat çekildi.

5 ile 14 yaş arasındakilerin Kovid-19 enfeksiyonundan ölüm oranının milyonda 14 olarak tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bunun da çoğu mevsimsel grip enfeksiyonundan daha düşük olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19'a yakalanan çocukların ve gençlerin büyük çoğunluğunun hafif semptomlarla hastalığı geçirdiği veya hiç semptom göstermediğine dair birçok araştırma olduğu belirtildi.

- "Okulların sadece yüzde 0,01'inde salgın görüldü"

İngiltere Halk Sağlığından yapılan açıklamada da çocukların okulda virüs kapma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

Ülkede okulların sadece yüzde 0,01'inde salgın görüldüğü vurgulanan açıklamada, haziranda okul öncesi ve ilkokula giden 1 milyondan fazla çocuktan sadece 70'inin virüs kaptığı aktarıldı.

İngiltere'de okullar salgın nedeniyle 20 Mart'ta kapatılmış ve ancak haziranda bazı sınıflar yeniden açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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