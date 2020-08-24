Kars'ta Salgın Denetim Merkezi kuruldu
Kars'ta, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında, il salgın denetim merkezi kurulduğu açıklandı.
|24 Ağustos 2020 17:40
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Kars'ta, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında, il salgın denetim merkezi kurulduğu açıklandı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, ilde salgın denetim merkezi kurulduğu belirtilerek, söz konusu kararın İçişleri Bakanlığının talimatıyla alındığı kaydedildi.
Salgın denetim merkezi uygulaması çerçevesinde ihbar ve şikayet hatlarının da oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlere, kurallara aykırı durumlarda karşılaşan vatandaşların İl Salgın Denetim Merkezinin, 04742136900, 04742136902, 04742136904, 04742136905, 04742135235 telefonları üzerinden ihbar ve şikayette bulunabilecekler."
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