Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
Konya'da otomobiliyle ''drift'' yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza uygulandı.
|24 Ağustos 2020 17:41
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Konya'da otomobiliyle ''drift'' yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği drift görüntüsünden yola çıkarak otomobil sürücüsünü tespit etti.
Polis ekipleri, sürücüsüne ulaştıkları aracı 2 ay trafikten men etti.
Sürücüye ise 6 bin 141 lira ceza kesildi.
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