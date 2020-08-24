Yüksek tansiyon ilaçları Kovid-19'u hafifletiyor mu?
|24 Ağustos 2020 18:01
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Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun hafif geçmesini sağladığı ve hayatta kalma oranını artırdığı saptandı.
Medicalpress'in haberine göre, İngiltere'de East Anglia Üniversitesinin yürüttüğü araştırma çerçevesinde, kan basıncını düşüren bir ilaç sınıfı ile Kovid-19 arasındaki ilişkiyi inceleyen ve 28 bin hastayı kapsayan 19 çalışmanın bulguları değerlendirildi.
Uzmanlar, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEi) ya da anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) kullanan kişilerde Kovid-19'un ağır geçme ve virüsten ölme riskinin düştüğünü gözlemledi.
Üniversitenin Norwich Tıp Okulundan Dr. Vassilios Vassiliou, "Kardiyovasküler rahatsızlıkları bulunan hastaların, özellikle Kovid-19 enfeksiyonunu ağır geçirme riski altında olduğunu biliyoruz ancak salgının başında yüksek tansiyon için kullanılan bazı ilaçların Kovid-19 hastalarında daha kötü sonuçlarla bağlantılı olabileceği yönünde endişeler mevcuttu. Bu ilaçların, Kovid-19'lu kişiler üzerindeki etkisini keşfetmek istedik." dedi.
Vassiliou, çalışmada ACEi/ARB ilaçlarını alan Kovid-19'lu yüksek tansiyon hastalarının, bu ilaçları almayanlarla kıyaslandığında kritik veya ölümcül bir sonuçla karşılaşma olasılıklarının daha düşük olduğunu saptadıklarını ifade etti.
Araştırmaya Norfolk ve Norwich Üniversite Hastanesinin de destek verdiği kaydedildi.
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