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PAEM yönetmeliğindeki disiplin cezası maddesine iptal kararı

Danıştay 8. Dairesi Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, personelinin meslek İçinden Komiser Yardımcılığı rütbesine geçiş sınavlarını düzenleyen PAEM Yönetmeliğinde bulunan ve personelin disiplin cezası alması durumunda ceza süresi sona erse dahi meslek hayatı boyunca Komiser Yardımcılığı sınavına alınmaması yönündeki düzenlemesini kanuna açıkça aykırı bularak maddenin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ardından da iptaline karar verdi.
 25 Ağustos 2020 00:02
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PAEM yönetmeliğindeki disiplin cezası maddesine iptal kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında açılan meslek içinden Komiser Yardımcılığı alımı sınavına müracaat etmek isteyen bir personelin müracaatı EGM tarafından hakkında Disiplin Cezası olduğu gerekçesi ile kabul edilmedi.

Bunun üzerine konu yargıya taşındı. Yüksek mahkeme vermiş olduğu kararda EGM'nin yapmış olduğu uygulamanın personelin ceza süresinin sona ermiş olması nedeniyle işlemin hukuksuz olduğuna karar vererek hem başvurunun reddi yönündeki işlemi iptal etti hem de ilgili yönetmelik maddesinin yürütmesini durdurarak maddeyi İPTAL etti.
Memurlar.Net
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