PAEM yönetmeliğindeki disiplin cezası maddesine iptal kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında açılan meslek içinden Komiser Yardımcılığı alımı sınavına müracaat etmek isteyen bir personelin müracaatı EGM tarafından hakkında Disiplin Cezası olduğu gerekçesi ile kabul edilmedi.

Bunun üzerine konu yargıya taşındı. Yüksek mahkeme vermiş olduğu kararda EGM'nin yapmış olduğu uygulamanın personelin ceza süresinin sona ermiş olması nedeniyle işlemin hukuksuz olduğuna karar vererek hem başvurunun reddi yönündeki işlemi iptal etti hem de ilgili yönetmelik maddesinin yürütmesini durdurarak maddeyi İPTAL etti.