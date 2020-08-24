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Araçlardaki çakar lambalarına talep devam ediyor

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımı 1 Kasım 2019'da yasaklandı. Yasak olmasına rağmen vatandaşların araçlardaki çakar lambalara talebi devam ediyor.
 24 Ağustos 2020 18:06
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Araçlardaki çakar lambalarına talep devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen ve sürücü bıçaklayan çakar lambalı saldırgan sonrasında çakar lambası kullanımı tekrar gündeme geldi. 1 Kasım 2019 tarihinde yasaklanan çakar lambalara ise talebin devam ettiği belirtiliyor.

TALEP ÖZELLİKLE GENÇLERDEN

Küçükçekmece'de oto elektrikçisi Hasan Öz, özellikle gençlerde talebin yüksek olduğunu belirterek, "Bunlarla alakalı hala talep var. Aksesuarcılardan alıp takmamızı istiyorlar. Fakat sorumluluk almak istemediğimizden karakoldan bununla alakalı izin belgesi talep ediyoruz. Birçoğu da geri gelmiyor. Taktıranlar da polis tarafından yakalandığı zaman cezasını ödüyor. Fakat takanın da cezaya tabii olduğunu duyduğumuz için ben takmıyorum. Polis tarafından yakalandıkları zaman bağlandığı otoparkta giderek söküyoruz. Söktüklerimizi de polise teslim ediyoruz" dedi.

Oto elektrikçisi olmayan ya da otomobillerdeki elektrik düzeninden anlamayan kişilerin çakar takamayacağını söyleyen Öz, "Çoğunlukla gençler talep ediyor. Merakı olan ilgi duyan gençler taktırmak istiyor. Ben emniyet müdürlüğünden yazı istiyorum.' Bu araca takılmasında bir mahsur yoktur' diye yazı gelirse çakar takarım başka türlü takmam. Aracın plakası, modeli yazmak zorunda" dedi.
DHA
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