MSB, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman çavuşlar Erdem Çıtır ve Burak Tok için başsağlığı mesajı yayımladı.
|24 Ağustos 2020 18:09
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman çavuşlar Erdem Çıtır ve Burak Tok için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğrafına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."
August 24, 2020
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