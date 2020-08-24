Türkiye, yarın savaş gemileriyle tatbikat yapacak
Türkiye, Akdeniz'deki faaliyetlere ilişkin yeni bir Navtex yayımladı. Bildiriye göre, yarın Akdeniz'de savaş gemileriyle ikili deniz eğitimi yapılacak
|24 Ağustos 2020 18:16
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