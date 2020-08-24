Borsa günü düşüşle tamamladı
|24 Ağustos 2020 18:20
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kaybederek günü 1.108,44 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,58 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,56'yla spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,87'yle elektrik oldu.
BIST 100 endeksi, en yüksek 1.118,11 ve en düşük 1.106,23 seviyelerini görmesinin ardından günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 1.108,44 puandan tamamladı.
Analistler, yarın yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Tüketici Güven Endeksi ile Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin izleneceğini söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Altın fiyatları günü artışla kapattı
24 Ağustos 2020 17:30
|Serbest piyasada döviz fiyatları
24 Ağustos 2020 17:22
|Borsa İstanbul: Düğünde oynanır, borsada oynanmaz
24 Ağustos 2020 14:49
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
24 Ağustos 2020 13:18
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
24 Ağustos 2020 12:51
|Dolar ve avroda gün ortası fiyatları
24 Ağustos 2020 12:07
|Yatırımcıların yeni gözdesi, gümüş
22 Ağustos 2020 17:53
|Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
21 Ağustos 2020 18:50
|Borsa günü düşüşle tamamladı
21 Ağustos 2020 18:40
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
21 Ağustos 2020 17:29