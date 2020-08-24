Bakan Murat Kurum, afetzedelerle görüştü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında evleri zarar gören vatandaşlarla görüştü.
|24 Ağustos 2020 18:30
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında evleri zarar gören vatandaşlarla görüştü.
İlk olarak selde kaybolan Kemal Akar'ın eşi i Zeynep Akar ve ailesiyle görüşen Kurum, taşınacakları ev ve sonraki süreçlerle ilgili aileye bilgiler verdi.
Bakan Kurum, daha sonra selde evleri zarar gören ve yıkılmasına karar verilen Hasan Bayrak ve ailesiyle görüştü. Kurum, hasar gören evi de gezerek aileye destek sözü verdi.
Kurum, Akkaya dere yatağı ve burada yıkılmasına karar verilen binalarda da incelemelerde bulundu.
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