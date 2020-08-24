Şehit Uzman Çavuş Burak Tok için tören düzenlendi

Giresun'da iki gün önce meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Tirebolu Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Burak Tok için tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak cenaze nakil aracı ile Giresun Bölge Jandarma Komutanlığına getirildi.

Buradaki törene şehidin babası Kadir, annesi Semra, eşi Hacer ve oğlu Miraç Aras Tok, diğer yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile diğer ilgililer ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, 28 yaşındaki şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi, annesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, helikopterle toprağa verileceği Gümüşhane'nin Köse ilçesine uğurlandı.

Doğankent ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen sel dolayısıyla arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden Tok'un da içerisinde bulunduğu 5 jandarma personelinin içerisinde bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun Karaahmetli köyü yakınlarında menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.

Çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde Burak Tok'un naaşına ulaşılmıştı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok ile bölgede yapılan aramalarda jandarma aracında bulunan 5 askerden üçünün naaşına ulaşıldı.