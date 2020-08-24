1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Bayram ziyareti için il dışına çıktı, koronavirüse yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bayram ziyareti sonrasında hastalık semptomları gösteren bir vatandaşın korona virüs testi pozitif çıktı, vatandaşlar anonsla uyarıldı.
 24 Ağustos 2020 18:57
Yazdır

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bayram ziyareti sonrasında hastalık semptomları gösteren bir vatandaşın korona virüs testi pozitif çıktı, vatandaşlar anonsla uyarıldı.

Karacasu ilçesinin Ataeymir Mahallesi'nde bir vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Geyre Mahallesi'nde de bir vatandaşın testi pozitif çıktı. Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan anons ile vatandaşlara kurallara ve tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Geyre Mahallesi'nde bayram ziyareti için il dışına çıkan bir vatandaşın temaslı olduğunun belirlenmesi üzerine evinde izolasyona alındı. İzolasyon sürecinde hastalık semptomları göstermeye başlayan vatandaştan alınan numuneler sonrasında korona virüs testinin pozitif çıktığı belirlendi. Korona virüse yakalandığı tespit edilen vatandaşın temaslı olduğu kişiler de sağlık ve emniyet ekipleri tarafından tespit edilerek izolasyona alındı. Yaşanılan durum sonrasında Karacasu Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde anonslar yapılarak vatandaşlara tedbirlere uyulması konusunda uyarı yapıldı.

"Kurallara uyulması büyük önem arz ediyor"

İlçe genelindeki Mahallelerde Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in adı ile yapılan anonsta "Normal yaşam sürecine girdiğimiz bu dönemde Geyre Mahallemizden il dışına bayram ziyaretine giden ve sonrasında temaslı olduğunun belirlenmesi ile 16 Ağustos 2020 tarihinde evinde izole altına aldığımız bir vatandaşımızın dün hastalık sempotomları göstermesi üzerine alınan numuneleri bugün pozitif çıkmıştır. Kovid-19 maalesef Atateymir Mahallemizden sonra, Geyre Mahallemizde de vuku bulmuştur. Filyasyon ekiplerimiz ve güvenlik güçlerimizce temaslı olduğu kişilerin tespiti yapışmış olup temaslılar ev izolasyonuna alınmıştır. Korona virüsün ilçemizde daha fazla yayılmaması için daha duyarlı davranıp alınan tedbir ve kurallara kesinlikle uyulması büyük önem arz etmektedir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı
24 Ağustos 2020 19:32		 Yüksek tansiyon ilaçları Kovid-19'u hafifletiyor mu?
24 Ağustos 2020 18:01
Kars'ta Salgın Denetim Merkezi kuruldu
24 Ağustos 2020 17:40		 Rusya'nın koronavirüs aşısını alan ilk ülke belli oldu
24 Ağustos 2020 17:25
Ardahan Belediyesine girişler sınırlandırıldı
24 Ağustos 2020 16:53		 Personelin testi pozitif çıktı, iki PTT şubesi kapatıldı
24 Ağustos 2020 16:38
Ağır hasta sayımızdaki artış devam ediyor
23 Ağustos 2020 20:45		 Bakan Koca: Hastalıkla savaştılar. Ve görevlerine döndüler
22 Ağustos 2020 23:18
İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
22 Ağustos 2020 22:43		 Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla
22 Ağustos 2020 20:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:21 - Trafikte bir yol verme kavgası daha19:59 - Pelin öğretmen motosiklet kazasında hayatını kaybetti19:53 - MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı19:45 - Erdoğan: İnşallah müjdenin devamı gelecek19:32 - Yeni vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı19:24 - Uyuşturucu ele geçirilen geminin 3 personeli tutuklandı
19:21 - Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı19:19 - Başkentte okullar dezenfekte ediliyor19:13 - 'Kabak çekirdeği içindeki triptofan doğal bir antidepresan'19:01 - En başarılı öğrencilere 'geleceğin meslekleri' öğretiliyor18:57 - Bayram ziyareti için il dışına çıktı, koronavirüse yakalandı18:47 - Şehit Uzman Çavuş Burak Tok için tören düzenlendi
18:30 - Bakan Murat Kurum, afetzedelerle görüştü18:20 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:16 - Türkiye, yarın savaş gemileriyle tatbikat yapacak18:09 - MSB, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı18:08 - Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
18:06 - Araçlardaki çakar lambalarına talep devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin 18 Eylül'e kadar okulda neler yapacağı belli oldu
DSÖ: Tünelin ucunda ışık göründü, aşı son aşamada
Bu konutlar yüzde 50 daha ucuza satışa çıkıyor
Bir üniversite daha eğitime nasıl başlayacağına karar verdi
Fox Tv doğruladı: Fatih Portakal istifa etti
Danıştay'dan kurumlar arası geçişlere ilişkin ezber bozan karar
Çin'de vaka sayısı sıfırlandı, maske zorunluluğu kalktı
Yeni vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı
Yurtiçi Kargo'dan 'adres bilgilerini paylaşma' açıklaması
Rektör eşi olması şart değil! Bu ilanlar da adayları tarif ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
canlı yayında intihar etmek 1
Onursal koordinatör 1
bana bulaşmaz demeyin 1
karantina kiloları 2
spor yapmak 1
ders çalışmak 2
baş ağrısı 1
pazar durgunluğu 1
demet akalın 2
gram altının 425 liraya çıkması 2
SON İLANLAR
Gaziosmapaşa Üniversitesi 20 İşçi Alacak
DSİ İşçi Alım İlanı
Bağlama Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 13 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli 8 personel alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam