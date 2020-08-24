1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uyuşturucu ele geçirilen geminin 3 personeli tutuklandı

Zonguldak'ta, Kolombiya bandıralı bir gemiye gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.
 24 Ağustos 2020 19:24
Yazdır
Uyuşturucu ele geçirilen geminin 3 personeli tutuklandı

Zonguldak'ta, Kolombiya bandıralı bir gemiye gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma kapsamında dün Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde termik santrale ait limana gelen gemide, uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 gemi personelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Çanakkale'de Panama bandıralı gemiye operasyon!
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çakarlı şehir eşkıyası tutuklandı
24 Ağustos 2020 16:44		 Polis merkezine EYP'li saldırı düzenleyen PKK'lı tutuklandı
22 Ağustos 2020 15:20
Güleda'nın babası: Sanığa, mükafat gibi bir ceza verilmiş oldu
21 Ağustos 2020 14:57		 Üniversite öğrencisi Güleda'nın katilinin cezası belli oldu
20 Ağustos 2020 13:25
2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye Yargıtay şoku
18 Ağustos 2020 17:39		 'FETÖ'den tutuklu bulunan 'Ankara Kuşu' tahliye edildi
18 Ağustos 2020 12:05
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
18 Ağustos 2020 10:48		 Annesi ve kardeşini öldüren Vali Yardımcısı tutuklandı
12 Ağustos 2020 19:11
Dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
09 Ağustos 2020 17:35		 Bebeğini öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
01 Ağustos 2020 10:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:21 - Trafikte bir yol verme kavgası daha19:59 - Pelin öğretmen motosiklet kazasında hayatını kaybetti19:53 - MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı19:45 - Erdoğan: İnşallah müjdenin devamı gelecek19:32 - Yeni vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı19:24 - Uyuşturucu ele geçirilen geminin 3 personeli tutuklandı
19:21 - Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı19:19 - Başkentte okullar dezenfekte ediliyor19:13 - 'Kabak çekirdeği içindeki triptofan doğal bir antidepresan'19:01 - En başarılı öğrencilere 'geleceğin meslekleri' öğretiliyor18:57 - Bayram ziyareti için il dışına çıktı, koronavirüse yakalandı18:47 - Şehit Uzman Çavuş Burak Tok için tören düzenlendi
18:30 - Bakan Murat Kurum, afetzedelerle görüştü18:20 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:16 - Türkiye, yarın savaş gemileriyle tatbikat yapacak18:09 - MSB, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı18:08 - Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
18:06 - Araçlardaki çakar lambalarına talep devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin 18 Eylül'e kadar okulda neler yapacağı belli oldu
DSÖ: Tünelin ucunda ışık göründü, aşı son aşamada
Bu konutlar yüzde 50 daha ucuza satışa çıkıyor
Bir üniversite daha eğitime nasıl başlayacağına karar verdi
Fox Tv doğruladı: Fatih Portakal istifa etti
Danıştay'dan kurumlar arası geçişlere ilişkin ezber bozan karar
Çin'de vaka sayısı sıfırlandı, maske zorunluluğu kalktı
Yeni vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı
Yurtiçi Kargo'dan 'adres bilgilerini paylaşma' açıklaması
Rektör eşi olması şart değil! Bu ilanlar da adayları tarif ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altının 425 liraya çıkması 2
pazar durgunluğu 1
sarımsak 1
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 2
spor yapmak 1
küçülme hareketi 1
ders çalışmak 2
karantina kiloları 2
şanlıurfa 1
canlı yayında intihar etmek 1
SON İLANLAR
Gaziosmapaşa Üniversitesi 20 İşçi Alacak
DSİ İşçi Alım İlanı
Bağlama Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 13 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli 8 personel alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam