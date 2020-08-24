MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı
MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı.
|24 Ağustos 2020 19:53
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