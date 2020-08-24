Pelin öğretmen motosiklet kazasında hayatını kaybetti
|24 Ağustos 2020 19:59
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BURDUR'da özel bir kolejde resim öğretmenliği yapan Pelin Çakır (32), minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Burdur- Tefenni karayolu yeni adliye kavşağında meydana geldi. H.S.Ü.'nün kullandığı 15 ATT 749 plakalı minibüsle Burdur'da özel bir kolejde resim öğretmenliği yapan Pelin Çakır'ın kullandığı 64 AAG 262 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Pelin Çakır ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaza haberini alıp hastaneye gelen arkadaşları, Pelin Çakır'ın yaşamını yitirdiğini öğrendiklerinde gözyaşlarını tutamadı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü H.S.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza sırasında Pelin Çakır'ın başında bulunan kaskının parçalandığı görüldü. Pelin Çakır'ın özel bir okulda resim öğretmenliği yaptığı ve okuldan çıktıktan sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi.
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