3 milli atlet koronavirüse yakalandı
3 milli atlet ve bir Türkiye Atletizm Federasyonu personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
|24 Ağustos 2020 21:09
|Yazdır
3 milli atlet ve bir Türkiye Atletizm Federasyonu personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, düzenli aralıklarla yapılan Kovid-19 taramaları sonucunda üç atlet ve bir federasyon personelinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Adı açıklanmayan atletler ve federasyon üyesinin hastalık semptomları göstermediği ve bulundukları yerde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Testi pozitif çıkan şahıs yolcu otobüsünde yakalandı
24 Ağustos 2020 21:46
|Bilim insanları: Anne sütü virüsü engelleyebilir
24 Ağustos 2020 21:30
|Yeni vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı
24 Ağustos 2020 19:32
|Bayram ziyareti için il dışına çıktı, koronavirüse yakalandı
24 Ağustos 2020 18:57
|Yüksek tansiyon ilaçları Kovid-19'u hafifletiyor mu?
24 Ağustos 2020 18:01
|Kars'ta Salgın Denetim Merkezi kuruldu
24 Ağustos 2020 17:40
|Rusya'nın koronavirüs aşısını alan ilk ülke belli oldu
24 Ağustos 2020 17:25
|Ardahan Belediyesine girişler sınırlandırıldı
24 Ağustos 2020 16:53
|Personelin testi pozitif çıktı, iki PTT şubesi kapatıldı
24 Ağustos 2020 16:38
|Ağır hasta sayımızdaki artış devam ediyor
23 Ağustos 2020 20:45