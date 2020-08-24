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Deniz polisinden Adalar çevresinde 'deniz taksi' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 'deniz taksi' olarak adlandırılan teknelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
 24 Ağustos 2020 21:19
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Deniz polisinden Adalar çevresinde 'deniz taksi' denetimi

Adalar'a ziyaretlerin arttığı yaz aylarında 'deniz taksi' olarak hizmet veren teknelere rağbet arttı. Bu tekneler özellikle Pendik, Kartal, Maltepe ve Adalar arasında yolcu taşımacılığı yapıyor. Çoğunun yolcu taşıma belgesi olmayan tekneler zaman zaman kazalara karışıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 'deniz taksi' olarak adlandırılan teknelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Pendik'ten hareket eden deniz polisleri Adalar çevresinde yolcu taşımacılığı yapan teknelerin yanına yanaşarak evrakları kontrol etti. Polis ekipleri ayrıca teknedeki yolcu sayısına bakarak, sosyal mesafe ve maske kurallarını da denetledi. Büyükada iskelesine yanaşan deniz polisleri de içinde yolcuların olduğu diğer motor ve teknelerde de denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında yolcu taşıma yetkisi olmadığı tespit edilen tekneler deniz polisleri tarafından ilgili kurumlara bildiriliyor.

"ADALAR ÇEVRESİNDE YAKLAŞIK 14 DENİZ TAKSİ VAR"

Deniz taksi olarak çalışan teknenin kaptanı Can Ahmet Aknarcı, "Adalardan karşıya yolcu taşıyoruz. Bostancı, Kartal'daki yanaşma yerleri dahil olmak üzere ev iskelesinden merkezi iskeleye kadar hizmet veriyoruz. Ada sakinleri, motor ve vapurları kaçıranlar daha fazla kullanıyor. Adalar çevresinde yaklaşık 14 tane deniz taksi var. Büyükada'da 5 tane var. Diğer adalarda bir, iki olarak değişiyor. Yolcu kapasitesi bellidir. Müşteriler kaptanın belirlediği yerlere oturduğu sürece herhangi bir problem olmaz. Deniz işi şakaya gelmez. Can taşıyoruz " ifadelerini kullandı.

"BELLİ BİR YERLERİ YOK"

Tekne kaptanı Murat Batmaz, "10'dan fazla deniz taksi olduğunu biliyorum. Onların belli bir yerleri yok. Yolcunun talebine göre gidiyorlar. Adaların herhangi bir noktasından ana karadaki başka bir noktaya gitmek için deniz taksiler kullanılıyor. Belli bir seyir güzergahı yok. Arkadaşlarımız acil ulaşımı sağlamak için o hizmeti yerine getiriyorlar" diye konuştu.

PEŞ PEŞE KAZALAR YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda adalar çevresinde iki ayrı kaza yaşanmıştı. Heybeliada'dan Bostancı'ya hareket eden ve içinde 27 yolcunun olduğu bir deniz taksi alabora olmuş, denize düşen kişiler Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarılmıştı. O kazadan birkaç gün sonra içinde 4 kişinin olduğu bir başka deniz taksi de Kınalıada açıklarında sığ uyarısı işaret lambasına çarptıktan sonra kayalığa oturmuştu.
DHA
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