Bakan Pakdemirli'nin Kozan yangını mesaisi devam ediyor
|24 Ağustos 2020 21:27
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınındaki incelemelerini sürdürüyor.
Pakdemirli, dün Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangındaki çalışmaları yerinde inceliyor.
Gün içerisinde sürdürülen çalışmaları helikopterle denetleyen Pakdemirli, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Pakdemirli, incelemeleri sonrasında yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında görüştü.
Bakan Pakdemirli, bölgenin haritası üzerinde yangın alanlarını inceledi, ilgililere talimat verdi.
Pakdemirli'nin bölgedeki incelemesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve diğer ilgililer de eşlik etti.
Pardemirli'nin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İbrahim Kalın: Türkiye enerji üreten bir ülke olacak
24 Ağustos 2020 21:21
|Ali Erbaş: Cuma günü Kariye Camii ile ilgili toplantı yapacağız
24 Ağustos 2020 21:15
|Abdullah Ağar: S-400'lerin ardından SU-35'ler gelebilir
24 Ağustos 2020 21:13
|Erdoğan: İnşallah müjdenin devamı gelecek
24 Ağustos 2020 19:45
|Yeni vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı
24 Ağustos 2020 19:32
|Bakan Murat Kurum, afetzedelerle görüştü
24 Ağustos 2020 18:30
|Türkiye, yarın savaş gemileriyle tatbikat yapacak
24 Ağustos 2020 18:16
|Türkiye'den Somali'ye 12 arazi aracı hibe edildi
24 Ağustos 2020 17:18
|Bakan Akar: Yunanistan gerginliği artırmaya çalışıyor
24 Ağustos 2020 17:10
|İŞKUR sınavındaki şaibeyi kaldırın!
24 Ağustos 2020 13:08