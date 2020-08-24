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Menemen eski belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
Eski Menemen Belediye Başkanı ve Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.
|24 Ağustos 2020 22:06
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Eski Menemen Belediye Başkanı ve Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Foça ilçesindeki bir restoranda yemek yiyen Şahin, silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Şahin, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şahin'in genel durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.
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