İlçe MEM personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Samsun Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
|24 Ağustos 2020 22:18
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Samsun Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre; Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında görevli bir personelin Covid-19 testinin pozitif olarak sonuçlandığı öğrenildi. Yaşanan gelişmenin ardından Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğünün filyasyon ekibinin Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapacağı araştırmalarının ardından çok sayıda personelin 14 günlük ev karantinasında tutulması bekleniyor.
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