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Almanya'dan alınan tren setleri Türkiye'ye getiriliyor

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Almanya'dan alınan tren setleri yola çıktı.
 24 Ağustos 2020 22:56
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Almanya'dan alınan tren setleri Türkiye'ye getiriliyor

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Almanya'dan alınan tren setleri yola çıktı.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Remagen istasyonunda kaydedilen görüntülerde, Alman Siemens firması tarafından üretilen, Yüksek Hızlı Tren (YHT) setlerinin Türkiye'ye doğru hareket ettiği anlar yer aldı.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından ilk seti geçen yılın kasım ayında Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki tesislerde düzenlenen törenle teslim alınan tren setlerinin, böylece ikinci grubu da ülkeye getiriliyor.

Anadolu Ajansı
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