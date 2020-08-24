Almanya'dan alınan tren setleri Türkiye'ye getiriliyor
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Almanya'dan alınan tren setleri yola çıktı.
|24 Ağustos 2020 22:56
|Yazdır
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Almanya'dan alınan tren setleri yola çıktı.
Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Remagen istasyonunda kaydedilen görüntülerde, Alman Siemens firması tarafından üretilen, Yüksek Hızlı Tren (YHT) setlerinin Türkiye'ye doğru hareket ettiği anlar yer aldı.
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından ilk seti geçen yılın kasım ayında Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki tesislerde düzenlenen törenle teslim alınan tren setlerinin, böylece ikinci grubu da ülkeye getiriliyor.
18 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|25 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
25 Ağustos 2020 00:01
|Bakan Pakdemirli'nin Kozan yangını mesaisi devam ediyor
24 Ağustos 2020 21:27
|İbrahim Kalın: Türkiye enerji üreten bir ülke olacak
24 Ağustos 2020 21:21
|Ali Erbaş: Cuma günü Kariye Camii ile ilgili toplantı yapacağız
24 Ağustos 2020 21:15
|Abdullah Ağar: S-400'lerin ardından SU-35'ler gelebilir
24 Ağustos 2020 21:13
|Erdoğan: İnşallah müjdenin devamı gelecek
24 Ağustos 2020 19:45
|Yeni vaka sayısı bin 500 sınırına yaklaştı
24 Ağustos 2020 19:32
|Bakan Murat Kurum, afetzedelerle görüştü
24 Ağustos 2020 18:30
|Türkiye, yarın savaş gemileriyle tatbikat yapacak
24 Ağustos 2020 18:16
|Türkiye'den Somali'ye 12 arazi aracı hibe edildi
24 Ağustos 2020 17:18