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Mansur Yavaş'tan 'Bütçeyi birlikte hazırlayalım' çağrısı

Ankara BB Başkan Yavaş, Başkent'teki 565 sivil toplum kuruluşuna mektup göndererek, "2021 mali yılı bütçemizi birlikte hazırlayalım." dedi.
 24 Ağustos 2020 23:26
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Mansur Yavaş'tan 'Bütçeyi birlikte hazırlayalım' çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'teki 565 sivil toplum kuruluşuna mektup göndererek, "2021 mali yılı bütçemizi birlikte hazırlayalım. Kaynakların paylaşımı ve kaynak ayrılmasını istediğiniz projelerinizi görüş ve önerilerinizle birlikte bizimle paylaşın" dedi. Bütçe hazırlık çalışmalarına katılmak isteyen STK'lar, http://www.ankara.bel.tr/stk-tablo adresi üzerinden ya da yazılı olarak Mali Hizmetler Daire Başkanlığına görüşlerini iletebilecek.
İhlas Haber Ajansı
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