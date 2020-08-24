36 saat geçti! Adana Kozan'daki yangın söndürülemiyor
|24 Ağustos 2020 23:51
|Yazdır
Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 36 saattir süren orman yangınına müdahale sürüyor. Havanın kararması ile havadan müdahale dururken, yaklaşık bin orman işçisi karadan yangına müdahale ediyor.
Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde yaklaşık 36 saattir süren orman yangını birçok noktadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yaklaşık bin orman yangın işçisi, 200 arazöz ile yangına müdahale ediyor. Havanın kararması ile birlikte havadan helikopter ve uçak müdahalesi dururken, ekipler karadan müdahaleyi sürüdürüyor.
Yangın üzerine bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Julide Sarıeroğlu, Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı ve sivil toplum kuruluş temsilcileri bölgedeki söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Halk evine çekildi; ekipler sahada yaraları sarıyor
24 Ağustos 2020 23:55
|Mansur Yavaş'tan 'Bütçeyi birlikte hazırlayalım' çağrısı
24 Ağustos 2020 23:26
|Saklı cennet 'Gölalan Şelalesi' ziyaretçi akınına uğruyor
24 Ağustos 2020 21:56
|Araçlardaki çakar lambalarına talep devam ediyor
24 Ağustos 2020 18:06
|Tunca Nehri'nde 'yosun adacıkları' oluştu
24 Ağustos 2020 18:05
|Caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girildi
24 Ağustos 2020 16:30
|Kastamonu'da iki kişi daha virüsten hayatını kaybetti
24 Ağustos 2020 15:58
|'Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı' sahibinden satılık daire
24 Ağustos 2020 15:38
|Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
24 Ağustos 2020 15:36
|Virüs tedavisi tamamlanan belediye başkanı görevine başladı
24 Ağustos 2020 15:18