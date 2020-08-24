Almanya, Fransa için seyahat uyarısı yayınladı
Almanya, artan koronavirüs vakaları nedeni ile Fransa'nın başkenti Paris'e ve Fransız Rivierası'nda yer alan bölgelere seyahat uyarısı yayınladı.
|24 Ağustos 2020 23:51
|Yazdır
Koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke seyahat kısıtlamalarını yeniden başlattı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, artan korona virüs vakaları nedeni ile Fransa'nın başkenti Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi ile Fransız Rivierası'nda yer alan Marsilya ve Nice'in de içinde bulunduğu güney bölgesi Provence-Alpes-Cote-d'Azur'a gereksiz turist gezileri yapılmaması konusunda seyahat uyarısı yayınlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İlk kez virüsü yenen bir kişi, tekrar koronaya yakalandı
24 Ağustos 2020 23:47
|Yüksek tansiyon ilaçları Kovid-19'u hafifletiyor mu?
24 Ağustos 2020 18:01
|İngiltere Başbakanı Johnson: Çocuklarınızı okula gönderin
24 Ağustos 2020 17:34
|Rusya'nın koronavirüs aşısını alan ilk ülke belli oldu
24 Ağustos 2020 17:25
|DSÖ: Tünelin ucunda ışık göründü, aşı son aşamada
24 Ağustos 2020 15:46
|Virüs önlemlerine uyulmayan ülkelerde ölüm oranı 13 kat fazla
24 Ağustos 2020 13:44
|DSÖ'den 12 yaş üzeri çocuklar için maske açıklaması
24 Ağustos 2020 09:25
|Trump, 'tarihi başarı' deyip onay verdiğini açıkladı
24 Ağustos 2020 08:34
|İtalya'da yeni vaka sayısı bir kez daha binin üzerinde
24 Ağustos 2020 08:27
|Çin'de vaka sayısı sıfırlandı, maske zorunluluğu kalktı
24 Ağustos 2020 08:16