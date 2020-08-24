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Almanya, Fransa için seyahat uyarısı yayınladı

Almanya, artan koronavirüs vakaları nedeni ile Fransa'nın başkenti Paris'e ve Fransız Rivierası'nda yer alan bölgelere seyahat uyarısı yayınladı.
 24 Ağustos 2020 23:51
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Almanya, Fransa için seyahat uyarısı yayınladı

Koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke seyahat kısıtlamalarını yeniden başlattı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, artan korona virüs vakaları nedeni ile Fransa'nın başkenti Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi ile Fransız Rivierası'nda yer alan Marsilya ve Nice'in de içinde bulunduğu güney bölgesi Provence-Alpes-Cote-d'Azur'a gereksiz turist gezileri yapılmaması konusunda seyahat uyarısı yayınlandı.
Memurlar.Net
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