1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ahlaksız paylaşımlarına bebeği alet eden kadına soruşturma

Sosyal medya hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif S., hakkında soruşturma başlatıldı.
 24 Ağustos 2020 23:53
Yazdır
Ahlaksız paylaşımlarına bebeği alet eden kadına soruşturma

Sosyal medyada Elif S. isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Elif S.'nin tutuklanması için İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek çağrı yaptı. Bir sosyal medya hesabından, "Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok" diye paylaşımda bulundu.

Hesabın adres bölümünde Bartın-Karabük yazmasının ardından Bartın ve Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün çalışma başlattığı öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan hesabın geçmişte değişik isimler ve illerle ilgili hesaplar açtığı da görüldü.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
112 Beylikdüzü Ambulans ekibine saldırı
25 Ağustos 2020 00:09		 Eczacılara şiddet görüntülerine tepki yağdı
24 Ağustos 2020 23:05
Menemen eski belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
24 Ağustos 2020 22:06		 Trafikte bir yol verme kavgası daha
24 Ağustos 2020 20:21
Pelin öğretmen motosiklet kazasında hayatını kaybetti
24 Ağustos 2020 19:59		 Kadın doktorun meslektaşı tarafından darp edildiği iddiası
24 Ağustos 2020 16:11
Kahraman bekçi intiharı böyle engelledi
24 Ağustos 2020 15:26		 Selden çöken yolu göremeyince dereye uçtular: 1 ölü, 1 yaralı
24 Ağustos 2020 15:02
Jandarmadan sünnet düğününe silah operasyonu
24 Ağustos 2020 13:49		 Bakan Pakdemirli: Adana'daki yangında 'kasıt' ihtimali var
24 Ağustos 2020 12:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:17 - MEB, özür durumu tayinlerini gece yarısı açıkladı00:10 - Salda Gölü'nde neler değişti?00:09 - 112 Beylikdüzü Ambulans ekibine saldırı00:04 - Öğretmen hakkında birden fazla dilekçe verdi, Yargıtay şikayet 'tacize dönüşmüştür' dedi00:02 - PAEM yönetmeliğindeki disiplin cezası maddesine iptal kararı00:01 - 25 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
23:55 - Halk evine çekildi; ekipler sahada yaraları sarıyor23:53 - Ahlaksız paylaşımlarına bebeği alet eden kadına soruşturma23:51 - 36 saat geçti! Adana Kozan'daki yangın söndürülemiyor23:51 - Almanya, Fransa için seyahat uyarısı yayınladı23:47 - İlk kez virüsü yenen bir kişi, tekrar koronaya yakalandı23:26 - Mansur Yavaş'tan 'Bütçeyi birlikte hazırlayalım' çağrısı
23:23 - Erdoğan açıklamıştı! Mücbir sebep kapsamına alındılar23:05 - Eczacılara şiddet görüntülerine tepki yağdı22:56 - Almanya'dan alınan tren setleri Türkiye'ye getiriliyor22:48 - Sağlık çalışanı 10 çift birlikte dünyaevine girdi22:18 - İlçe MEM personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
22:15 - 4 ilde yeni yerleşim yerleri karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen hakkında birden fazla dilekçe verdi, Yargıtay şikayet 'tacize dönüşmüştür' dedi
PAEM yönetmeliğindeki disiplin cezası maddesine iptal kararı
Salda Gölü'nde neler değişti?
MEB, özür durumu tayinlerini gece yarısı açıkladı
25 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
112 Beylikdüzü Ambulans ekibine saldırı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ders çalışmak 2
şanlıurfa 1
fatih portakal'ın fox tv'den istifa etmesi 2
baş ağrısı 1
masterchef 3
Onursal koordinatör 1
koronavirüste 2.dalga ihtimali 2
canlı yayında intihar etmek 1
demet akalın 2
sarımsak 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kayseri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gaziosmapaşa Üniversitesi 20 İşçi Alacak
DSİ İşçi Alım İlanı
Bağlama Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam