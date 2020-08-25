Mahkemelere dışardan görevlendirilen sosyal hizmet görevlilerine ücret ödenir mi?
|25 Ağustos 2020 11:12
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Adalet Bakanlığı savcılık ve tüm mahkemelerde görevlendirilen sosyal hizmet görevlilerine bilirkişilik esasları çerçevesinde ücret verilebileceğini belirtti.
Türkiye'de şuan 99 adliyede "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri" bulunmaktadır. 152 adliyede daha benzer müdürlük kurulması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Mahkemelere ve savcılıklara hizmet desteğini sağlayan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar bu müdürlükler bünyesinde yer almaktadır.
Adli destek görevlisi bulunmayan illerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında en az lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olan sosyal çalışma görevlileri ile serbest meslek icra eden sosyal çalışma görevlileri görevlendirilebilmektedir. Adalet Bakanlığı aşağıda yer alan görüş yazısında da belirtildiği üzere öncelikli olarak Bilirkişi Bölge Kurullarında ismi yer alan sosyal çalışma görevlilerinin görevlendirilmesini istemiştir. Bilirkişi bulunmaması halinde ise 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. maddesinin (d), (e) ve (f) bentleri hariç birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak kaydıyla bilirkişilik listesinin dışında oluşturulan icapçı listesinde yer alan sosyal çalışma görevlilerinin görevlendirilmesini istemiştir.
Bakanlık, icapçı listesinden görevlendirilen sosyal hizmet görevlilerine de bilirkişilik esasları çerçevesinde ücret verilebileceğini belirtmiştir.
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